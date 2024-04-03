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Сергей Семак прокомментировал игру Педро, оформившего дубль со «Спартаком»

Сергей Семак прокомментировал игру Педро, оформившего дубль со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру 18-летнего нападающего Педро в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1, а бразилец оформил дубль.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Наш приоритет — чемпионат, график плотный. Все в команде должны быть готовы. Впереди два выезда, поля сложные. Нагрузка больше ложится на мышцы, поэтому планировали дать основным игрокам отдохнуть.

Педро пора обживаться. Адаптация ещё идёт. Качества у него хорошие есть, это только его первые шаги во взрослом футболе. Ему надо набирать кондиции. Его качества всем видны. Будем надеяться, что его избежит участь молодых игроков, которые бывают нестабильны. Надеемся, что он и сейчас, и в будущем поможет нашей команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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