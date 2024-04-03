«Что-то невероятное». Воспитанник «Зенита» Барановский — о дебюте на «Газпром Арене»

Форвард «Зенита-2» Алексей Барановский вспомнил свой первый матч за основную команду клуба из Санкт-Петербурга на «Газпром Арене».

«Играть на своём стадионе при таком количестве зрителей – это что-то невероятное. Хоть и не было всеми любимого «Виража», но такое количество болельщиков я видел в первый раз в жизни. Вначале было волнительно, когда сидел на скамейке или разминался, но, когда вышел на поле, все голоса как будто затихли в голове, и я весь в игре был», — приводит слова Барановского Metaratings.

Барановский трижды выходил на поле в составе «Зенита», появившись в заключительных матчах чемпионата России в прошлом сезоне. Последний из них был с «Факелом» на домашней арене и завершился победой «Зенита» со счётом 1:0. Всего за «Зенит» Барановский отыграл 36 минут.