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«Что-то невероятное». Воспитанник «Зенита» Барановский — о дебюте на «Газпром Арене»

«Что-то невероятное». Воспитанник «Зенита» Барановский — о дебюте на «Газпром Арене»
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Форвард «Зенита-2» Алексей Барановский вспомнил свой первый матч за основную команду клуба из Санкт-Петербурга на «Газпром Арене».

«Играть на своём стадионе при таком количестве зрителей – это что-то невероятное. Хоть и не было всеми любимого «Виража», но такое количество болельщиков я видел в первый раз в жизни. Вначале было волнительно, когда сидел на скамейке или разминался, но, когда вышел на поле, все голоса как будто затихли в голове, и я весь в игре был», — приводит слова Барановского Metaratings.

Барановский трижды выходил на поле в составе «Зенита», появившись в заключительных матчах чемпионата России в прошлом сезоне. Последний из них был с «Факелом» на домашней арене и завершился победой «Зенита» со счётом 1:0. Всего за «Зенит» Барановский отыграл 36 минут.

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