Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» (1:2) в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

«Мы не смогли воспользоваться преимуществом, которое было в первом тайме. Не знаю, чем объяснить такой второй тайм. Недонастрой или ещё что-то. Мы доминировали в первом тайме, за что ребятам можно поаплодировать. Но во втором тайме мы не показали игру уровня «Спартака». Постараемся в Питере добиться нужного результата», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.