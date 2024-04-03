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Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»

Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» (1:2) в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Мы не смогли воспользоваться преимуществом, которое было в первом тайме. Не знаю, чем объяснить такой второй тайм. Недонастрой или ещё что-то. Мы доминировали в первом тайме, за что ребятам можно поаплодировать. Но во втором тайме мы не показали игру уровня «Спартака». Постараемся в Питере добиться нужного результата», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

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