«Арсенал» обыграл «Лутон Таун» со счетом 2:0

Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Лутон Таун». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном из Южного Йоркшира. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:30 мск. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.

Счет был открыт на 24-й минуте: Мартин Эдегор получил мяч от Кая Хаверца и пробил в нижний угол. Потом у капитана «канониров» был шанс увеличить преимущество после выхода один-на-один, однако Камински отразил атаку. На 24-й минуте забил Даики Хасиока, однако в свои ворота – 2:0.

Второй тайм обошелся без голов. Желтую карточку получил сначала Кай Хаверц, но потом по нарушениям команды сравнялись: Фред Оньендима был наказан за грубый подкат. Финальный счет матча – 2:0.

В предыдущей встрече команд победа также осталась за «канонирами». В упорной борьбе они все-таки смогли одержать верх над соперником, забив на 90+7-й минуте решающий мяч. Встреча закончилась со счетом 4:3.

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ. В активе столичного клуба 71 очко при 30 сыгранных матчах. «Лутон Таун» расположился на 18-й строчке с 31 очком при 31 встрече.