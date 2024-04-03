Абаскаль: недонастрой «Спартака» во втором тайме? Если нет страсти, вон из футбола

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении от петербургского «Зенита» (1:2) в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

— Недонастрой во втором тайме? Если тебе безразличен футбол, ты не побежишь. Если есть страсть, если у тебя есть это в крови, ты будешь биться. Если у тебя этого нет — вон из футбола.

А что мы можем с этим сделать? Укол игрокам? В футболе побеждают за счёт работы, желания и техники. Вы всё видели сами.

— «Спартак» снова хуже играет весной по сравнению с осенью. В чём причина?

— Сейчас и прошлый сезон — разные вещи. Сравнения такие не работают, — передаёт слова испанца Гильермо Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.