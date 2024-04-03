Экс-игрок «Зенита» Маурисио не собирается возвращаться в Россию

Агент Пьер Фернандес, представляющий услуги бразильского полузащитника Жозе Маурисио, рассказал, что его клиент не собирается возвращаться в Россию. Сейчас Маурисио находится без клуба.

«Маурисио не вернется в Россию, он будет играть в Бразилии», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

35-летний Маурисио впервые оказался в российском клубе в 2010 году, когда перешёл в «Терек» (ныне — «Ахмат»). Спустя шесть в команде из Грозного бразилец перешёл в «Зенит», за который выступал до августа 2017 года. С сентября по декабрь 2022 года Маурисио был игроком «Родины». Он покинул московский коллектив после невыплаты подписного бонуса и зарплаты. Об этом сообщал Фернандес.

Последним клубом Маурисио был португальский «Портимоненсе», который он покинул в январе 2024 года.