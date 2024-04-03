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Сергеев рассказал, с какой установкой «Зенит» выходил на второй тайм со «Спартаком»

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над московским «Спартаком» (2:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

— «Зенит» в первом тайме не был готов к интенсивности, которую предложил «Спартак»?

— Были готовы. Просто почему-то не получалось. Уже в Санкт-Петербурге разберём первый тайм. Понятно, что тайм не получился. Но главное, что проявили характер и довели дело до победы.

— С какой установкой выходили на второй тайм?

— Добавить в агрессии, надёжности и реализовать свои моменты. Второй тайм мы отыграли на пять с плюсом, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) прошёл 3 апреля в Москве. Ответная игра пройдёт 17 апреля.