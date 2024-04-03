Нападающий «Зенита» Сергеев высказался о предстоящем матче с «Балтикой»

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался о предстоящем матче с калининградской «Балтикой» в 23-м туре Российской Премьер-лиги.

«Надо восстановиться и настраиваться только на победу. «Балтика» идёт внизу, поэтому им нужны очки. Но нам тоже нужны — настраиваемся на победу, — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 7 апреля. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

В настоящий момент времени лидером в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги является петербургский «Зенит». За 21 матч сине-бело-голубые записали на свой счёт 41 очко. На второй позиции пребывает «Краснодар». В активе южан сейчас 40 очков. На третьей строчке располагается московское «Динамо». Бело-голубые заработали 38 очков. Что касается столичного ЦСКА, то он идёт четвёртым. Армейцы набрали 33 очка.