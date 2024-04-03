Педро: «Зениту» нужно хорошо поработать, чтобы второй матч со «Спартаком» остался за нами

18-летний бразильский футболист «Зенита» Педро поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе сине-бело-голубых в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Напомним, подопечные Сергея Семака одержали волевую победу со счётом 2:1, а бразилец оформил дубль.

«Счастлив дебютировать в стартовом составе и забить свои первые официальные мячи в составе «Зенита». Первый шаг сделан — игра выиграна. Теперь нужно хорошо поработать, чтобы второй матч со «Спартаком» тоже остался за нами», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса». При этом клубы договорились о переходе футболиста минувшим летом, однако тогда Педро не смог присоединиться к сине-бело-голубым, поскольку ещё не достиг совершеннолетнего возраста.