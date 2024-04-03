Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педро оценил атмосферу на матче «Спартак» — «Зенит»

Педро оценил атмосферу на матче «Спартак» — «Зенит»
Комментарии

18-летний бразильский футболист «Зенита» Педро оценил атмосферу во время первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1, бразилец стал автором дубля.

«Крутые ощущения, потому что стадион был почти полный. Спасибо нашим болельщикам, их прекрасно было слышно, они придавали адреналин. Забить на таком стадионе и в матче с таким накалом особенно приятно», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Педро перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса». При этом клубы договорились о переходе футболиста минувшим летом, однако тогда Педро не смог присоединиться к сине-бело-голубым, поскольку ещё не достиг совершеннолетнего возраста.

Материалы по теме
Дубль 18-летнего Педро принёс «Зениту» победу над «Спартаком» в матче 1/2 финала Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android