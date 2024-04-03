Гендир «Спартака» Малышев: если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о доверии к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю после поражения в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде.

«Некорректно говорить — есть ли сейчас доверие к Абаскалю или нет. Сейчас он тренер нашего клуба. Но мы недовольны местом в таблице и игрой весной. Команда тоже недовольна. Игроки хотят исправить ситуацию. Гильермо готовит команду. На данный момент он наш тренер. Если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.