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Гендир «Спартака» Малышев: если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает

Гендир «Спартака» Малышев: если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о доверии к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю после поражения в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Некорректно говорить — есть ли сейчас доверие к Абаскалю или нет. Сейчас он тренер нашего клуба. Но мы недовольны местом в таблице и игрой весной. Команда тоже недовольна. Игроки хотят исправить ситуацию. Гильермо готовит команду. На данный момент он наш тренер. Если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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