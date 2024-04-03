«Проблем немало». Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о матче с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:2) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Проблем немало, но выполняется большой объём работы. Сегодня мы, к сожалению, проиграли. Но первый тайм был приличный, была видная самоотдача и тренерская мысль. Что случилось во втором тайме, надо спросить у тренера. Ответственность за результат на игроках, тренерах и руководстве», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.