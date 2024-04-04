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Гол Мбаппе в ворота «Ренна» вывел «ПСЖ» в финал Кубка Франции

Гол Мбаппе в ворота «Ренна» вывел «ПСЖ» в финал Кубка Франции
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Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучал в 22:10 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом 1:0 и вышли в финал турнира.

Кубок Франции . 1/2 финала
03 апреля 2024, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Мбаппе – 40'    

Единственный гол в матче был забит на 40-й минуте. Отличился нападающий парижан Килиан Мбаппе. Автором результативной передачи стал испанский полузащитник Фабиан Руис.

Напомним, первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Франции стал «Лион», разгромивший на своём поле «Валансьен» со счётом 3:0. Финальный матч состоится 25 мая на стадионе «Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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