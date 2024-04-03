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Гендир «Спартака» сообщил, что заключённый в тюрьме в ОАЭ Промес не получает зарплату

Гендир «Спартака» сообщил, что заключённый в тюрьме в ОАЭ Промес не получает зарплату
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

— Вы понимаете, что с большой долей вероятности Промес уже провёл последний матч за «Спартак»?

— Надеюсь, что нет. Промес переживает, у нас есть с ним связь. Будем пытаться сделать так, чтобы он мог набирать форму.

Мы недовольны, что Промес не с командой. Санкции могут быть применены. Промес сейчас не получает зарплату, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 29 февраля Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

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