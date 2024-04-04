Зобнин: «Спартак» с условным «Уралом» не может справиться, а вы говорите про «Зенит»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, возможно ли противостоять «Зениту» на дистанции.

«Конечно, тяжеловато противостоять «Зениту». Но нам не надо ни на кого смотреть — нужно смотреть на себя. Мы с условным «Уралом» не можем справиться, а вы говорите про «Зенит». Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 3 апреля, прошёл матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1. Оба мяча за петербуржцев забил бразильский форвард Педро, в составе москвичей отличился Манфред Угальде.