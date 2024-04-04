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Зобнин: на Зиньковском не сказывается, что его ставят на место Промеса

Зобнин: на Зиньковском не сказывается, что его ставят на место Промеса
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин уверен, что на его одноклубнике Антоне Зиньковском не сказывается тот факт, что тот играет на позиции Квинси Промеса. Голландец в настоящий момент находится в одной из тюрем ОАЭ, где ждёт решения о возможной экстрадиции.

— На Зиньковском сказывается, что многие его ставят на место Промеса и он должен его заменить?

— Я Антона хорошо знаю. Думаю, что это не сказывается. Он хорошо делает свою работу. Понятно, что где-то Зиньковского начинают сравнивать с Промесом. Потому что люди видят в Антоне замену Квинси, но на нём этот груз не висит точно. Он играет, старается получать удовольствие и создавать моменты в силу своих качеств и возможностей, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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