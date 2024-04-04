Зобнин: на Зиньковском не сказывается, что его ставят на место Промеса

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин уверен, что на его одноклубнике Антоне Зиньковском не сказывается тот факт, что тот играет на позиции Квинси Промеса. Голландец в настоящий момент находится в одной из тюрем ОАЭ, где ждёт решения о возможной экстрадиции.
— На Зиньковском сказывается, что многие его ставят на место Промеса и он должен его заменить?
— Я Антона хорошо знаю. Думаю, что это не сказывается. Он хорошо делает свою работу. Понятно, что где-то Зиньковского начинают сравнивать с Промесом. Потому что люди видят в Антоне замену Квинси, но на нём этот груз не висит точно. Он играет, старается получать удовольствие и создавать моменты в силу своих качеств и возможностей, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.