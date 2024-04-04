Радимов: уже устал повторять, но прошу — отпустите Абаскаля!

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после того, как красно-белые уступили сине-бело-голубым (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Уже устал повторять, но прошу — отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя ни его, просто разойдитесь уже по мирному. Командной игры у «Спартака» нет, бывают какие-то редкие вспышки и проблески, где-то помогает индивидуальное мастерство игроков, но цельной игры у красно-белых нет.

Миссия Абаскаля в «Спартаке» заключалась в том, чтобы получить опыт. Поначалу ему это было в кайф, но это закончилось. Все что он хотел, он от «Спартака» получил — неоценимый опыт самостоятельной работы в большом клубе с амбициями. Но получив свое, а также жирный контракт, он утратил мотивацию. Он хочет работать в другой стране и клубе, он защищен контрактом со «Спартаком», он явно рассчитывает на неустойку, но мотивации продолжать работать у него нет. Он по всем показателям в выигрыше, но медля с решением о его увольнении, вы просто усложняете задачу для его преемника. Расстаньтесь с ним сейчас и дайте новому тренеру возможность подготовиться к следующему сезону уже сейчас», – написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, 3 апреля завершился первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.