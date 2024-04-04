Черчесов прокомментировал слова Абаскаля про бога

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля про бога. Напомним, до начала матча с «Уралом» (0:0) в чемпионате России испанский специалист заявил, что стартовый состав ему подсказывает бог.

«Не верю в это. Может, он хотел, чтобы журналист отстал от него. Меня меньше волнует, кто что говорит, меня больше интересует, что мы видим на поле. Володя Быстров всегда много говорил, я его успокаивал, человек выходил на поле, играл. Если он красиво говорит, но на поле ничего не делает, играть он не будет», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В своём последнем матче «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в первой полуфинальной встрече Кубка России Пути РПЛ.

Абаскаль приехал на заседание КДК РФС: