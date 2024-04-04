Владимир Быстров: сколько руководство «Спартака» может обманывать нас?

Бывший российский футболист Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и руководство клуба после поражения команды в первом полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Мне интересно, сколько они, руководство «Спартака», могут обманывать нас? Видно, что у «Спартака» ничего нет. Даже если здраво размышлять — смысл такого тренера, который не может за такой период времени сделать хоть что‑то? Внятно сказать, чего хочет добиться. Руководство опять молчит. Если даёте ему доработать, так и скажите, пускай работает. Может, ещё какая‑то цель стоит. Нет. Зачем тогда мучить всех? Объявите, что мы берём Станислава Черчесова. Работай, строй команду на будущее. Зачем это издевательство? Понятно, что Абаскаля не будет в «Спартаке», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. В РПЛ команда не может победить на протяжении трёх матчей кряду. В следующем туре «Спартак» встретится с «Динамо». Матч состоится 7 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало – в 19:30 мск.

Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами: