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Гвардиола объяснил, почему Холанд и Де Брёйне не сыграли с «Астон Виллой»

Гвардиола объяснил, почему Холанд и Де Брёйне не сыграли с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в мачте 31-го тура чемпионата английской Премьер-Лиги с «Астон Виллой» (4:1) и рассказал об отсутствии норвежского форварда Эрлинга Холанда и бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
03 апреля 2024, среда. 22:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Эрнандес – 11'     1:1 Дуран – 20'     2:1 Фоден – 45+1'     3:1 Фоден – 62'     4:1 Фоден – 69'    

«Мы провели очень хорошую игру. Сегодня мы были лучше, хотя месяц назад на «Вилла Парк» они были сильнее. «Сити» показал хорошую игру, много создавал, но упустил возможность забить ещё больше голов.

Отдых Холанда и Де Брёйне? Они могли играть, но мы дали им отдых. Нам нужны свежие игроки в каждой игре. У нас был матч с «Арсеналом» всего три дня назад. Нам нужна была небольшая ротация, потому что этого требует календарь», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке таблицы АПЛ с 70 очками, набранными в 30 встречах. «Ливерпулю», который опережает «горожан» по разнице голов, ещё предстоит провести матч 30-го тура. «Астон Вилла» занимает четвёртое место.

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