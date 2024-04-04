Форвард «Ростова» Комличенко: Карпин больше всех нас любит, по-отцовски

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал об отношении главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина к своим футболистам.

«Карпин стал сентиментальнее? Почему? Бывает такое — эмоции хорошие, результат. Плюс, может быть, просто так показали фрагмент. Не сильно он нас и любит? Почему? Больше всех нас любит. По-отцовски», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Ранее пресс-служба «Ростова» опубликовала в официальных социальных сетях клуба ролик с обращением Карпина в раздевалке к своим игрокам после крупной выездной победы над московским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ. Тренер сказал футболистам: «Всем большое человеческое спасибо за то, что вы сделали. Я вас всех очень люблю. Готовимся дальше».