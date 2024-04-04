Новичок «Крыльев» Ороско: слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько!

Новичок «Крыльев Советов» вингер Франко Ороско рассказал, что в России впервые в жизни увидел снег.

«Я, конечно, слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько. Но уже погода намного лучше. Холод влияет на мою адаптацию, так как я не был приспособлен к таким условиям. Поначалу мёрзли ноги», — рассказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» в феврале 2024 года в качестве аренды за € 250 тыс. Соглашение с клубом рассчитано до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает 22-летнего аргентинца в € 2 млн.

В прошлом сезоне Ороско сыграл 29 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Полностью интервью с Ороско читайте на «Чемпионате» в 10:15.