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Генеральный директор «СКА-Хабаровска» назвал цель команды на оставшуюся часть сезона

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» назвал цель команды на оставшуюся часть сезона
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Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Михаил Гусев высказался о вылете команды из Кубка России.

Вчера, 3 апреля, хабаровский клуб проиграл четвертьфинальном матче (путь регионов, второй этап) московскому «Динамо» со счётом 1:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 17:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Грулёв – 12'     1:1 Гонгапшев – 69'     1:2 Бальбуэна – 74'    

«Конечно, команда выступила достойно. По-прежнему считаю, что углового, с которого нам забили гол, не было. А в пенальти были бы шансы и победить. У «Динамо» не было никакого перевеса, мы достойно смотрелись. И даже при счете 1:2 могли сравнивать.

Какие задачи остаются? Выход в Премьер-Лигу, ее никто не отменял. Мы не потеряли шансов. Эта задача — непростая, но выполнимая», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

После 24 туров «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в Первой лиге с 31 очком. До зоны стыковых матчей команду отделяют 10 очков. На четвёртой строчке идёт тульский «Арсенал» (41 очко).

«СКА-Хабаровск» всего один раз выходил в высший чемпионат России. В сезоне-2017/2018 команда заняла последнее 16-е место и вылетела обратно в Первую лигу.

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