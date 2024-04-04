Александр Головин и Лионель Месси имеют одинаковую стоимость на Transfermarkt

27-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин и восьмикратный обладатель «Золотого мяча» 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси имеют одинаковую трансферную цену по версии аналитического портала Transfermarkt после весеннего пересчёта оценочных стоимостей игроков. Для обоих футболистов она оставляет € 30 млн.

Выступающий за участника французской Лиги 1 «Монако» Головин подорожал с € 28 млн до € 30 млн в ходе осеннего пересчёта 2023 года, с того времени его стоимость остаётся неизменной. Форвард клуба американской МЛС «Интер Майами» и сборной Аргентины Месси летом 2023 года получил от Transfermarkt цену € 35 млн, которая весной 2024 года была снижена до € 30 млн.

В текущем евросезоне-2023/2024 на счету Головина шесть голов и шесть результативных передач в 26 матчах во всех турнирах за клуб, Месси в американском сезоне-2024 сыграл в пяти матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя ассистами.