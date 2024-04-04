Новичок «Крыльев» Ороско: я ничего не боюсь в России, даже после трагедии в Москве

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал, насколько безопасно чувствует себя в России.

«Я ничего не боюсь, даже после трагедии в Москве. Мы как раз были там. Стараюсь по возможности не думать об этом и быть полностью сосредоточенным на футболе», — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

22 марта 2024 года в расположенном в подмосковном Красногорске у границы МКАД концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл теракт, который провёл к большому количеству жертв. Группа вооружённых террористов ворвалась в помещение и открыла стрельбу по посетителям концертного зала и торгового центра, после чего подожгла здание.

22-летний левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» в феврале 2024 года из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года. На его счету три матча за волжан в РПЛ без результативных действий.

Полностью интервью с Ороско читайте на «Чемпионате» в 10:15