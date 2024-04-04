Аргентинский легионер «Крыльев» Ороско: у меня не было сомнений, ехать ли в Россию

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал, как прошёл его трансфер в самарский клуб.

— Вариант появился в начале января. Переговоры были очень длинные — почти месяц мы разговаривали. В это время я плохо спал, потому что очень хотелось приехать играть сюда. Но всё утряслось, и сейчас я в “Крыльях”. Мне очень нравится тут.

— Были ли какие-то сомнения?

— Никаких! Я чувствовал себя некомфортно в то время, поскольку не играл. Мне надо было сменить обстановку, поехать в другое место, чтобы начать играть больше, — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.

Полностью интервью с Ороско читайте на «Чемпионате» в 10:15.