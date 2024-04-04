Защитник «Спартака» Денисов: почему я на скамейке запасных? Все вопросы к тренеру

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, почему перестал попадать в стартовый состав команды после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги.

«Почему я оказался на скамейке запасных, нужно спрашивать у тренера. Все вопросы к тренеру по этому поводу», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний Даниил Денисов провёл 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. При этом в марте во всех трёх матчах он оставался в запасе. Также на счету защитника шесть игр и одна голевая передача в Фонбет Кубке России. Вчера, 3 апреля, Денисов вышел на поле с первых минут в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».