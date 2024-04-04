Михаил Кержаков: в игре со «Спартаком» от ворот чувствовал, что дело пахнет керосином

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о победе своей команды в матче Кубка России со «Спартаком» (2:1). Голкипер отметил, что сине-бело-голубые плохо сыграли в первом тайме и не могли выйти из-под прессинга. По его словам, нервозность чувствовалась от ворот.

«Как быстрый гол в наши ворота повлиял на план на игру? В первом тайме плохо сыграли, зачастую не удавалось выйти из‑под прессинга. От ворот чувствовал, что дело пахнет керосином», — сказал Михаил Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 3 апреля, состоялся первый полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом». Игра прошла в Москве и завершилась волевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.