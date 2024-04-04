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«В каких-то моментах нам повезло». Тренер ЦСКА Федотов — о концовке матча с «Балтикой»

«В каких-то моментах нам повезло». Тренер ЦСКА Федотов — о концовке матча с «Балтикой»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о концовке первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой», когда соперник имел шансы сравнять счёт. Встреча прошла вчера, 3 апреля, в Калининграде и завершилась победой ЦСКА со счётом 1:0. Ответный матч пройдёт в период с 16 по 18 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 39'    

«Концовка матча? «Балтика» включилась с риском для своих ворот, большими силами пошла вперёд, чтобы исправить ситуацию. В каких-то моментах нам повезло, мы были близки к тому, чтобы пропустить гол. Нужно более уверенно и уравновешенно проводить концовки. Здесь в первую очередь надо продолжать работать над психологической составляющей. Будем с этим разбираться», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

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