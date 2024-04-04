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«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск

«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 4 апреля, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Ассистировать ему будет Алексей Стипиди (Краснодар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в феврале этого года. Тогда в рамках товарищеской встречи победу со счётом 2:1 одержал «Оренбург». В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ахмат» разгромил оренбуржцев со счётом 4:0, в игре 16-го тура была зафиксирована ничья — 1:1.

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