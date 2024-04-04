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Тренер ЦСКА Федотов оценил выход Мусаева на замену в кубковом матче с «Балтикой»

Тренер ЦСКА Федотов оценил выход Мусаева на замену в кубковом матче с «Балтикой»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре нападающего Тамерлана Мусаева в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Мусаев ранее выступал в «Балтике». Он вышел на замену на 69-й минуте матча. Встреча завершилась победой ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 39'    

«На поле он делал много полезных действий, прессинговал. Может, вы ожидаете, что он как нападающий должен просто выйти, забрать мяч, всех обвести и забить гол, но футбол более многогранен. Всё впереди, он ещё так сделает, тем более забитые голы у него уже есть. Сегодня его особенно переполняли эмоции от встречи, от атмосферы калининградского стадиона», — приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.

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