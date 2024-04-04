Тренер ЦСКА Федотов оценил выход Мусаева на замену в кубковом матче с «Балтикой»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре нападающего Тамерлана Мусаева в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой». Мусаев ранее выступал в «Балтике». Он вышел на замену на 69-й минуте матча. Встреча завершилась победой ЦСКА с минимальным счётом 1:0.

«На поле он делал много полезных действий, прессинговал. Может, вы ожидаете, что он как нападающий должен просто выйти, забрать мяч, всех обвести и забить гол, но футбол более многогранен. Всё впереди, он ещё так сделает, тем более забитые голы у него уже есть. Сегодня его особенно переполняли эмоции от встречи, от атмосферы калининградского стадиона», — приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.