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Стало известно, почему РПЛ сменила исполнительного директора

Стало известно, почему РПЛ сменила исполнительного директора
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Причинами смены исполнительного директора Российской Премьер-Лиги Сергея Чебана на Евгения Мележикова стали проблемы с подготовкой к матчам РПЛ, а также желание улучшить регламент турнира. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что функционал исполнительного директора лиги, который был при Сергее Чебане, по большей части сохранится. Что касается изменений, то речь идёт в первую очередь об улучшении регламента РПЛ. Также в обязанности Мележикова войдёт взаимодействие с клубами. В основном это будет операционная деятельность.

Напомним, накануне, 3 апреля, было объявлено, что бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором Российской Премьер-Лиги. С 2008 по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. Позже Евгений начал работать в «Спартаке», с 2015-го по 2018-й он занимал должность директора по безопасности, а в 2021–2023 годах был генеральным директором клуба. Московский клуб Мележиков покинул летом 2023 года. Сообщалось также, что Сергею Чебану была предложена должность советника лиги.

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