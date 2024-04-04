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Фоден впервые в своей карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах за один сезон

Фоден впервые в своей карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах за один сезон
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Английский полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден впервые в своей карьере забил минимум 20 голов во всех турнирах в рамках одного сезона.

Напомним, Фоден оформил хет-трик в матче 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» (4:1). Фил — воспитанник «Ман Сити». За первую команду «горожан» хавбек играет с 2017 года. Действующий контракт Фодена с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке таблицы АПЛ с 70 очками, набранными в 30 встречах. «Ливерпулю», который опережает «горожан» по разнице голов, ещё предстоит провести матч 30-го тура. Возглавляет турнирную таблицу лондонский «Арсенал».

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
03 апреля 2024, среда. 22:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Эрнандес – 11'     1:1 Дуран – 20'     2:1 Фоден – 45+1'     3:1 Фоден – 62'     4:1 Фоден – 69'    
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