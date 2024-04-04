Ороско рассказал, кто из игроков «Крыльев» произвёл на него наибольшее впечатление

22-летний аргентинский новичок «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал, кто из игроков самарской команды произвёл на него наибольшее впечатление.

— Кто из команды произвёл наибольшее впечатление за это время?

— В “Крыльях” очень хороший уровень игроков: Констанца, Шитов, Салтыков, Соколов. Да я могу сказать так про каждого игрока в команде.

— Как общаешься в коллективе?

— Немного по-русски, немного по-английски. Фернандо мне очень помогает с переводом.

— А русский откуда знаешь?

— Сейчас учу его каждый день, отдельные слова уже понимаю, — сказал Ороско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Левый вингер Франко Ороско перешёл в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» на правах аренды до конца 2024 года в феврале 2024-го.