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Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о поражении в матче с «Манчестер Сити»

Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о поражении в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
03 апреля 2024, среда. 22:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Эрнандес – 11'     1:1 Дуран – 20'     2:1 Фоден – 45+1'     3:1 Фоден – 62'     4:1 Фоден – 69'    

«Я немного разочарован, но мы пытались бороться до 60-й минуты, когда они забили свой третий гол. Мы планировали сменить некоторых игроков, но после того, как они забили третий гол, это стало сложнее. Они сильно давили и контролировали игру больше, чем мы.

Мы должны смириться с результатом. Мы должны были дать шанс сыграть некоторым игрокам, таким как Робин Ольсен, Тиму Айригбунаму, Джону Дурану, Николо Дзаньоло и Моргану Роджерсу. Я рад, что у них была возможность обрести уверенность и стать сильнее. Нам понадобится много игроков для следующих матчей, которые нам предстоят», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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