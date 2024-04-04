Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о поражении в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4).
«Я немного разочарован, но мы пытались бороться до 60-й минуты, когда они забили свой третий гол. Мы планировали сменить некоторых игроков, но после того, как они забили третий гол, это стало сложнее. Они сильно давили и контролировали игру больше, чем мы.
Мы должны смириться с результатом. Мы должны были дать шанс сыграть некоторым игрокам, таким как Робин Ольсен, Тиму Айригбунаму, Джону Дурану, Николо Дзаньоло и Моргану Роджерсу. Я рад, что у них была возможность обрести уверенность и стать сильнее. Нам понадобится много игроков для следующих матчей, которые нам предстоят», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».
- 4 апреля 2024
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