Бубнов: дошло до того, что Дуарте играет весь перевязанный, а Джикия сидит на лавке

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об отсутствии защитника «Спартака» Георгия Джикии в стартовом составе на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Абаскаль же продолжает мариновать Джикию на скамейке запасных. Можно с уверенностью сказать, что при испанце российский защитник выступать не будет. Дошло до того, что Дуарте играет весь перевязанный, а Георгий сидит на лавке. Испанец полностью его игнорирует», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне 30-летний Георгий Джикия провёл 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт защитника со «Спартаком» завершится в июне 2024 года. Ранее сообщалось, что агент уже занимается трудоустройством футболиста.