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Бубнов: дошло до того, что Дуарте играет весь перевязанный, а Джикия сидит на лавке

Бубнов: дошло до того, что Дуарте играет весь перевязанный, а Джикия сидит на лавке
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об отсутствии защитника «Спартака» Георгия Джикии в стартовом составе на первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Абаскаль же продолжает мариновать Джикию на скамейке запасных. Можно с уверенностью сказать, что при испанце российский защитник выступать не будет. Дошло до того, что Дуарте играет весь перевязанный, а Георгий сидит на лавке. Испанец полностью его игнорирует», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В текущем сезоне 30-летний Георгий Джикия провёл 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт защитника со «Спартаком» завершится в июне 2024 года. Ранее сообщалось, что агент уже занимается трудоустройством футболиста.

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