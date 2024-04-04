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Червиченко: «Спартак» нервирует скачущий, как бабуин, Абаскаль — его надо убирать

Червиченко: «Спартак» нервирует скачущий, как бабуин, Абаскаль — его надо убирать
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встречались с «Зенитом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«Хороший и интересный матч. «Спартак» в первом тайме был хорош: давил, прессинговал и забил. Думаю, команду очень сильно нервирует этот скачущий на бровке, как бабуин, Абаскаль. Он там скачет, истерит и размахивает руками по поводу и без. Какая-то истеричка, которая не даёт команде спокойно играть. Его надо убирать. Это деструктивный элемент, который действует на нервы и максимально нервирует команду, не даёт доводить матчи до положительного результата», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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