Червиченко: «Спартак» нервирует скачущий, как бабуин, Абаскаль — его надо убирать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встречались с «Зенитом» (1:2).

«Хороший и интересный матч. «Спартак» в первом тайме был хорош: давил, прессинговал и забил. Думаю, команду очень сильно нервирует этот скачущий на бровке, как бабуин, Абаскаль. Он там скачет, истерит и размахивает руками по поводу и без. Какая-то истеричка, которая не даёт команде спокойно играть. Его надо убирать. Это деструктивный элемент, который действует на нервы и максимально нервирует команду, не даёт доводить матчи до положительного результата», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.