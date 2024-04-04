Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России

Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Вчера, 3 апреля, в первом матче в Москве «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1. Сначала отличился форвард «Спартака» Манфред Угальде с передачи Александра Соболева. Во втором тайме дубль оформил нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос. Он отметился забитыми мячами на 55-й и 65-й минутах.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    

«С такой игрой у «Спартака» не будет медалей чемпионата в конце сезона, да и Абаскаля тоже. По Кубку также большие вопросы. В Санкт-Петербурге добиться нужного результата будет очень трудно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля.

Материалы по теме
В матче «Спартака» зажглась новая звезда! Юный Педро перевернул игру в пользу «Зенита»
В матче «Спартака» зажглась новая звезда! Юный Педро перевернул игру в пользу «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android