Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Вчера, 3 апреля, в первом матче в Москве «Зенит» одержал волевую победу со счётом 2:1. Сначала отличился форвард «Спартака» Манфред Угальде с передачи Александра Соболева. Во втором тайме дубль оформил нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос. Он отметился забитыми мячами на 55-й и 65-й минутах.

«С такой игрой у «Спартака» не будет медалей чемпионата в конце сезона, да и Абаскаля тоже. По Кубку также большие вопросы. В Санкт-Петербурге добиться нужного результата будет очень трудно», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля.