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Червиченко: Педро будет получше Малкома и подороже 60 млн

Червиченко: Педро будет получше Малкома и подороже 60 млн
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценил уровень бразильского игрока «Зенита» Педро после победы сине-бело-голубых над красно-белыми в матче Кубка России (2:1). По его мнению, Педро выглядит лучше экс-игрока «Зенита» Малкома.

«Педро — это нечто. Он и ранее выглядел неплохо, а со «Спартаком» блестящий матч выдал. Когда возобновился чемпионат, я сказал, что Артур и Педро лучше, чем Угальде. То, что он выдал вчера… Думаю, это будет получше, чем Малком, и подороже 60 млн. Лишь бы не убежал раньше времени. На мой взгляд, Педро лучше Малкома», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 3 апреля, Педро оформил дубль в матче Кубка России со «Спартаком». По ходу встречи «Зенит» проигрывал со счётом 0:1, однако два гола бразильца перевернули результат матча в пользу сине-бело-голубых.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
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