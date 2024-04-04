Червиченко: Педро будет получше Малкома и подороже 60 млн

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высоко оценил уровень бразильского игрока «Зенита» Педро после победы сине-бело-голубых над красно-белыми в матче Кубка России (2:1). По его мнению, Педро выглядит лучше экс-игрока «Зенита» Малкома.

«Педро — это нечто. Он и ранее выглядел неплохо, а со «Спартаком» блестящий матч выдал. Когда возобновился чемпионат, я сказал, что Артур и Педро лучше, чем Угальде. То, что он выдал вчера… Думаю, это будет получше, чем Малком, и подороже 60 млн. Лишь бы не убежал раньше времени. На мой взгляд, Педро лучше Малкома», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 3 апреля, Педро оформил дубль в матче Кубка России со «Спартаком». По ходу встречи «Зенит» проигрывал со счётом 0:1, однако два гола бразильца перевернули результат матча в пользу сине-бело-голубых.