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«Не вижу смысла фантазировать». Игрок «Ростова» Вахания — о возвращении в «Зенит»

«Не вижу смысла фантазировать». Игрок «Ростова» Вахания — о возвращении в «Зенит»
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Защитник «Ростова» Илья Вахания ответил на вопрос о возможном возвращении в санкт-петербургский «Зенит». Вахания родился в Санкт-Петербурге и является воспитанником академии «Зенита». Защитник перешёл в «Ростов» летом 2023 года.

— Были слухи о том, что «Зенит» готов рассмотреть твоё возвращение. Хотел бы вернуться?

— Не знаю, не думал. Не вижу смысла фантазировать, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Илья Вахания провёл 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также на его счету четыре игры и один гол в Фонбет Кубке России. Во вторник, 2 апреля, «Ростов» пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России, обыграв «Химки» (0:0, 7:6 по пен.).

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