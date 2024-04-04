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По подозрению в мошенничестве задержан глава титульного партнёра Первой лиги

По подозрению в мошенничестве задержан глава титульного партнёра Первой лиги
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Руководитель букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил РБК.

Сообщается, что Игорю Ляпустину вменяется мошенничество, совершённое организованной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.

Букмекерская компания основана в 2012 году. По итогам аукциона, проводимого в Москве в июне 2022 года, она стала титульным партнёром Футбольной национальной лиги (ФНЛ), наименование букмекерской компании используется в качестве нейминга Первой лиги.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки», набрав 42 очка после 24 матчей.

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