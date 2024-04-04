В АПЛ планируют отменить вычет очков за нарушения и ввести «налог на роскошь»

Клубы английской Премьер-лиги рассматривают возможность отмены вычета очков за нарушения правил получения прибыли и устойчивости, а также введения «налога на роскошь». Об этом сообщил Daily Mail.

По информации источника, клубы уже обсудили радикальную реформу. На собрании в конце сезона, которое состоится в июне, может быть принято решение о внедрении новой системы. Отмечается, что 17 из 20 клубов склоняются к существенным изменениям. Для внесения изменений в правила необходимо согласие 14 клубов.

Был рассмотрен вопрос о введении «налога на роскошь», согласно которому клубы, которые тратят слишком много, будут подвергаться финансовому наказанию, которое будет увеличиваться. Собранные средства затем будут перераспределены между теми клубами Премьер-лиги, которые соблюдают правила.

Напомним, ранее шесть очков были сняты с «Эвертона», и четыре — с «Ноттингем Форест».