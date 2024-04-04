Александр Мостовой: пока рано говорить, что Педро — это новый Малком

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой призвал не переоценивать бразильского игрока «Зенита» Педро после победы сине-бело-голубых над «Спартаком» в матче Кубка России (2:1).

«Пока рано говорить о том, что Педро — это новый Малком. Сколько зажигалось таких талантов? Сейчас надо говорить, что парень талантливый и чтобы спокойно тренировался. У него вся жизнь впереди. Но лучше не надо никаких сравнений, чтобы не навредить. Я за свою жизнь видел очень много талантов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 3 апреля, Педро оформил дубль в матче Кубка России со «Спартаком». По ходу встречи «Зенит» проигрывал со счётом 0:1, однако два гола бразильца перевернули результат матча в пользу сине-бело-голубых.