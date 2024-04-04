Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани: для меня РПЛ — большой шанс поиграть в Европе

Египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани высказался о своём переходе в ростовский клуб. По словам футболиста, для него Российская Премьер-Лига — большой шанс поиграть в Европе. Также Эль-Аскалани отметил, что Российская Премьер-Лига по содержанию футбола отличается от чемпионата Египта.

«Я не первый египтянин в РПЛ. До меня в 2006 году тут уже играл Амр Заки, но он играл два-три месяца и не очень хорошо.

Для меня «Ростов» — большой шанс поиграть в Европе с хорошими футболистами и на хорошем уровне. Для меня это хороший шаг. Но РПЛ сложная лига: единоборства, много физики. Есть различия от футбола в Египте», — сказал Эяд Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.