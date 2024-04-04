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Стал известен состав женской сборной России на товарищеский матч с Эквадором

Стал известен состав женской сборной России на товарищеский матч с Эквадором
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В товарищеском матче встретятся женские сборные России и Эквадора. Команды будут играть в Серике (Турция). Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России: Гриченко, Куропаткина, Семёнова, Абдуллина, Машина, Смирнова, Комиссарова, Петрова, Беломытцева, Фёдорова, Козлова.

Запасные: Дудорова, Пономарёва, Силина, Бизенкова, Долгова, Жаркова, Зубкова, Ишмухаметова, Мануйлова, Олексюк, Смирнова, Трофимова, Шестернёва, Шкалова.

На этом тренировочном сборе национальная команда России проведёт ещё один товарищеский матч с Эквадором. Команды встретятся вновь в понедельник, 8 апреля. Начало игры — в 18:00 по московскому времени. Тренировочный сбор завершится во вторник, 9 апреля.

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