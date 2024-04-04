В ФНЛ отреагировали на задержание руководителя титульного партнёра

Партнёрство Футбольной национальной лиги с титульным спонсором, букмекерской компанией «Мелбет», продолжается согласно имеющимся договорённостям, несмотря на задержание главы компании Игоря Ляпустина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил РБК.

«Футбольная национальная лига следит за событиями и надеется, что любые ситуации, связанные с сотрудниками букмекерской конторы «Мелбет», не повлияют на партнёрские отношения между лигой и компанией — титульным партнёром», — приводит слова представителя пресс-службы ФНЛ РБК.

Букмекерская компания основана в 2012 году. По итогам аукциона, проводимого в Москве в июне 2022 года, она стала титульным партнёром Футбольной национальной лиги (ФНЛ), наименование букмекерской компании используется в качестве нейминга Первой лиги.