Мостовой: если Галактионов попросил себя убрать из «Локо», то просьбу нужно выполнить

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможной отставке главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«В «Локомотиве» для меня и для многих довольно непонятная ситуация. Команда по ресурсам, составу должна быть в пятёрке. После немецкой цирковой программы всё стало налаживаться. Если Галактионов попросил себя убрать из «Локомотива», то эту просьбу нужно выполнить. По составу команда спокойно может заканчивать чемпионат», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов хочет подать в отставку с поста главного тренера московского «Локомотива». Позднее в руководстве клуба выразили поддержку тренеру и заявили, что резких изменений в ближайшее время не будет.