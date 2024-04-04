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Сербский тренер Миялович: Россия — первый вариант для продолжения моей карьеры

Сербский тренер Миялович: Россия — первый вариант для продолжения моей карьеры
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Бывший главный тренер «Железничара» Ненад Миялович заявил, что работа в России является для него первым вариантом продолжения тренерской карьеры. Он признался, что хочет попробовать свои силы в дружественной стране.

«После расставания с «Железничаром» я отказался от двух предложений из Сербии. Я давно совершенствую свой русский язык. Конечно, Россия для меня первый вариант, хотелось бы попробовать себя и продолжить карьеру в этой дружественной стране», — приводит слова Мияловича Metaratings.

Напомним, Ненад Миялович возглавил сербский «Железничар» в октябре 2023 года, а покинул свою должность в марте 2024-го. Под его руководством клуб успел провести 17 игр, в которых пять раз победил, три раза сыграл вничью и девять раз проиграл.

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