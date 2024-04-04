Трент Александер-Арнольд: после завершения карьеры я бы остался в футболе

Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что размышляет над тем, чтобы остаться в футболе после завершения профессиональной карьеры игрока.

«Я бы остался в футболе. Я смотрю много матчей, мне нравится. Пока что я не дошёл до того, чтобы анализировать каждое действие, но я ценю хороший футбол. Сейчас всё моё внимание сосредоточено на том, чтобы мы смогли проводить Юргена Клоппа на фоне успеха. Надеюсь, это случится в Дублине (там пройдёт финал Лиги Европы сезона-2023/2024. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Александер-Арнольда интернет-издание The Athletic.

Александер-Арнольд — воспитанник академии мерсисайдского клуба. За первую команду «красных» футболист играет с 2016 года. Действующий контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.