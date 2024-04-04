Экс-игрок «Локомотива» Джанашия: уверен, на Евро поедет половина населения Грузии!

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия ответил на вопрос, много ли болельщиков грузинской национальной команды летом поедут в Германию для того, чтобы поддержать её на чемпионате Европы.

«Я уверен, что 50% населения страны будет в Германии летом. Я сам планирую поехать, сто процентов. Для нас не проблема уехать в Европу – покупай билет и лети, или садись в машину и езжай. Мои друзья из Зугдиди добирались до Неаполя на машине, чтобы поддержать Кварацхелию», – приводит слова Джанашии Metaratings.

Напомним, на чемпионате Европы 2024 года сборная Грузии попала в группу F. В ней грузинская национальная команда сыграет с Турцией, Португалией и Чехией. Выступление сборной Грузии на Евро-2024 начнётся матчем с Турцией, который состоится 18 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.